ليبيون يقدمون على إغلاق ميناء الزويتينة النفطي احتجاجا على التدخل التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أقدم ليبيون على إغلاق ميناء الزويتينة النفطي احتجاجا على التدخل التركي في ليبيا.



ويوم أمس أعلن أردوغان عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

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وقوبلت الخطوة التركية برفض إقليمي ودولي على نطاق واسع.

اليوم دان البرلمان القبرصي بالإجماع، اليوم الجمعة، إرسال تركيا أسلحة وقوات إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وعد البرلمان، في بيان، إرسال تركيا أسلحة ومقاتلين إلى طرابلس الليبية، باعتباره ينتهك الحظر الأممي المفروض على ليبيا.

وطالب الأمم المتحدة بمراقبة تنفيذ الحظر الذي فرضه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، وخصوصًا الأسلحة التركية.