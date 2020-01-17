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قطان يلتقي سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان في مقر وزارة الخارجية سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة، وأطلعهم على الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأثمرت في تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي جرى توقيع ميثاق تأسيسه من قبل وزراء خارجية تلك الدول بالرياض بتاريخ 6 يناير 2020 في إنجاز تاريخي لتلك الدول، كما قدم خلال اللقاء نبذة عن المجلس وأهدافه السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية.



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