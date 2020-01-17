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مركز الملك سلمان للإغاثة يخفف معاناة اليمنيين بمجابهة الأزمة الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه في 13 مايو 2015 عددا من المشاريع الإنسانية والإغاثية في محافظة المهرة اليمنية، شملت قطاع الأمن الغذائي والإيوائي وقطاع الصحة والقطاع التعليمي، رغبة من المملكة ممثلة بالمركز في التخفيف من معاناة المحتاجين ومجابهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في اليمن.

وجرت الاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل في 6 سبتمبر 2015 وتقديم مساعدات إيوائية استفاد منها 857.596 فردا في محافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، بقيمة 31 مليونا و79 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قدم المركز في 14 نوفمبر 2015 مساعدات للمناطق المتأثرة بإعصار تشابلا وميغ شملت محافظات المهرة وحضرموت وشبوة استفاد منها 28.835 فردا بقيمة 605.655 دولارا، بالتعاون مع جمعية الإصلاح.

وفي 14 نوفمبر 2015 وزع المركز 218.250 أضحية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، استفاد منها 217.250 فردا بقيمة 900 ألف دولار.

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كما وزع المركز في 30 أكتوبر 2017، 500 سلة غذائية لمحافظة المهرة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 30 ألف شخص بقيمة 349.733 دولارا، ووزع في الأول من مارس 2018 م، 375 ألف كرتون من التمور تزن 3.000 طن، في محافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، استفاد منها مليونان و250 ألف فرد بقيمة 12 مليونا و278 ألف دولار، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وعمد مركز الملك سلمان للإغاثة في 20 أبريل 2018 بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع 70 ألف أضحية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب، استفاد منها 426 ألف شخص بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليونا و460 ألف دولار.

من المساعدات الغذائية في 2018

102,170 سلة غذائية استفاد منها 613,020 شخصا بقيمة 7 ملايين دولار

75 ألف قطعة من الملابس و1,000 كرتون من المواد الغذائية استفاد منها 25 ألف شخص بقيمة 1.4 مليون دولار

حملة لإغاثة محافظة المهرة لمواجهة إعصار لبان استفاد منها 61 ألف فرد بقيمة 839,066 دولارا

125 ألف كرتون من التمور تزن 1,000 طن استفاد منها 750 ألف فرد بقيمة 4.3 ملايين دولار

من المساعدات الصحية 2017