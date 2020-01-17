إيران تعلن استعدادها للتفاوض مع السعودية بدلاً من الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده غير مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق جديد بديلاً للاتفاق النووي الحالي.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا" عن ظريف قوله، بعد ختام زيارته لمدينة بومباوي الهندية خلال اجتماع لرابطة الهند للصناعات، إن إيران "لن تدخل أي مفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد".

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وأشار ظريف إلى أن إيران مستعدة للتفاوض مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم اقتراحات بشأن الأمن في هذه المنطقة، خاصة في مضيق هرمز.

وهاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال خطبة الجمعة في العاصمة طهران، الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) فيما يتعلق بالاتفاق النووي، حيث قال: "حين يتفاوضون يكون تفاوضهم مترافقًا مع المكر والخداع".

وأضاف خامنئي: "هؤلاء الذين يبدون رجالًا محترمين خلف طاولة المفاوضات هم أنفسهم إرهابيو مطار بغداد الذين اغتالوا سليماني ورفاقه، مع تغيير الزي فقط، لا يمكنهم أن يكونوا أناسًا يمكن الثقة بهم".