ماذا قال حفتر في رسالته التي بعثها لبوتين بشأن الأزمة الليبية؟

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن الرئيس الروسي فلاديميير بويتن تلقى رسالة من المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، عبر فيها عن شكره لجهود موسكو لإحلال السلام في ليبيا، وكذلك استعداده زيارة العاصمة من أجل مواصلة الحوار الليبي.

ونقلت المكتب الصحفي للكرملين نص الرسالة الذي جاء فيها: "السيد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب لكم عن شكري الخاص لجهود روسيا الاتحادية في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وأضاف حفتر: "أشكركم وأعبر عن تأييدي الكامل لمبادرة عقد مباحثات السلام في موسكو، والتي يجب أن تقيم السلام في ليبيا. أؤكد استعدادنا لقبول دعوتكم لزيارة روسيا الاتحادية لمواصلة الحوار الذي بدأناه".

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وكان حفتر قد وصل إلى إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا، الذى تستضيفه برلين يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز"، أمس الخميس، أن حفتر سيجري الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس دندياس.

يشار إلى أن اليونان لم يتم دعوتها للمشاركة في مؤتمر برلين، لكنها ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.