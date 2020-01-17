أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أنه "من غير المرجح أن يطرأ أي تغيير على العلاقات الأميركية الروسية بعد التغيير الحكومي الروسي، لكن ​واشنطن​ بحاجة إلى تقييم كيفية تطور الأمر". هذا ووقع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، "مرسوماً رئاسيا يقضي بتعيين ​ميخائيل ميشوستين​، رئيسا للوزراء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لا تعديل بالعلاقات الأميركية الروسية بعد التغيير الحكومي الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.