الأمم المتحدة: نطالب بالإفراج الفوري عن النائبة الليبية سهام سرقيوة

طالبت إدارة ​الأمم المتحدة​ للشؤون السياسية بـ"الإفراج الفوري عن العضو المنتخب في ​مجلس النواب​ الليبي سهام سرقيوة التي جرى اختطافها قبل ستة أشهر ليلا من منزلها في منطقة بوهديمة شديدة التحصين في ​بنغازي​"، مؤكدة ان "بعثتها في ليبيا تعمل على مواصلة تقصي ملابسات الاختفاء القسري لسرقيوة، وتؤكد من جديد أن السلطات في ​شرق ليبيا​ مسؤولة عن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي ملزمة قانونا بتحديد مصيرها ومكان تواجدها"، مشيرةً الى ان "الاختفاء القسري يشكل محاولة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني الأخريات عن المشاركة في ​الحياة​ السياسية في البلاد".

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