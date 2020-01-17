إنخفاض أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا إلى أدنى مستوى منذ سنة 2013

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، أنّه جرى تسجيل وصول نحو 139 ألف مهاجر غير شرعي إلى ​الاتحاد الأوروبي​ عام 2019، في أدنى مستوى منذ 2013، بينما ارتفعت نسب الترحيل نحو الدول الأم.

وعزا مدير الوكالة فابريس ليغيري، انخفاض عدد الوافدين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "بشكل أساسي إلى انخفاض استخدام طرق ​الهجرة​ في وسط البحر الأبيض المتوسط وغربه".

في المقابل، شهد شرق المتوسط (​اليونان​، ​بلغاريا​، قبرص) ارتفاعًا في أعداد العابرين بنسبة 46% مقارنة بعام 2018، ما يعني 82 ألفًا. وأغلبيّة المهاجرين الّذين يسلكون دروب وسط المتوسط وغرب ​البلقان​ من الأفغان والسوريين. فيما يحتلّ الأفغان المرتبة الأولى بين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي.