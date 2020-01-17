الجيش التونسي: طائرات تحلق قرب حدودنا وسنضرب أي هدف يقترب من مجالنا الجوي

أعلن ​الجيش التونسي​ عن "رصد تحليق طائرات بدون طيار قرب الحدود الليبية - التونسية"، مؤكداً ان "هذه الطائرات لم تجتز بالمرّة المجال الجوي التونسي بل كانت تحلّق قرب رسم الحدّ داخل التراب الليبي"، متوعداً بـ"ضرب أي هدف يقترب من مجال تونس الجوي"، موضحاً أن "التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي على أتم الاستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوّي التونسي حسب التعليمات الصادرة في الغرض".

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