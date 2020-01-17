الدفاع الروسية: الجيش السوري تصدى لهجمات مسلحين بإدلب وقتل 50 ارهابياً

أشارت وكالة "روسيا اليوم" نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش السوري تصدى لهجمات مسلحين في إدلب ما أسفر عن مقتل 50 إرهابيا.
وقد أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بورينكوف، أن "مسلحون استخداموا طائرة مسيرة، في الهجوم على موقع للقوات الحكومية السورية في منطقة أكاديمية الأسد في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 12 وجرح 24 من جنود القوات المسلحة السورية".
وأوضح بورينكوف أن "عدد الضحايا من جانب المدنيين في مدينة حلب نتيجة قصف الجماعات المسلحة منذ 14 من كانون الثاني من هذا العام، بلغ 28 مدنيا إضافة إلى جرح 56 آخرين".
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