قائد الحرس الثوري الإيراني: الصمود هو السبيل للعبور من عقبة العدو

شدّد القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، على أنّ "الصمود هو السبيل للعبور من عقبة العدو".

وأكّد في تصريح على هامش مراسم صلاة الجمعة، "أنّنا أرغمنا العدو على التراجع كثيرًا"، لافتًا إلى أنّ "البلاد بلغت مرحلة من الشموخ والرفعة والاستقرار، ونحن الآن بحاجة إلى الوحدة بأن تكون قلوبنا متآلفة وأيدينا بأيدي البعض وأن نتحرّك نحو المستقبل".

وأوضح سلامي أنّ "علينا ألّا نقف في الماضي وسنمضي بعون الله في طريق ​المقاومة​ حتّى النهاية"، مشيرًا إلى أنّ "علينا التحرّك إلى الأمام وأن نبني إيران ونحقّق التقدّم لها ونصنع نموذجًا لبلد لامع في العالم".