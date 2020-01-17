هيومن رايتس ووتش: وثقنا احتجاز تعسفي لعشرات آلاف السجناء السياسيين

أعلنت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" عن توثيقها "ظروفاً مسيئة واحتجازاً تعسفياً لعشرات آلاف ​السجناء​ السياسيين في ​السجون المصرية​". وقد دعت المنظمة، المشرعين الأمريكيين، إلى "إصدار قانون يربط المساعدات الأميركية لمصر بسجلها الحقوقي"، وذلك للضغط على ​القاهرة​ للإقلاع عن الإعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجن ومعاملة المساجين لديها.

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