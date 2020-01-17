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سلطات الفيليبين أعلنت إعادة منع مواطنيها من العمل في الكويت

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أعلنت ​الفيليبين​ إعادة منع مواطنيها من العمل في ​الكويت​، بعد قتل فيلبينيّة من جهة مشغّلها، في تكرار للأزمة الدبلوماسيّة بين البلدين عام 2018.

وقد صادق الرئيس الفيليبيني ​رودريغو دوتيرتي​ على المنع، واتَّهمت حكومته الكويت بالتغطية على مقتل عاملة منزلية، وهي واحدة من بين حوالي 240 ألف فيلبيني يعملون في الكويت.

وكانت قد منعت حكومة دوتيرتي لفترة قصيرة قبل عامين الفيلبينيّين من الذهاب للعمل في الكويت، في ذروة أزمة دبلوماسيّة بدأت مع اكتشاف بقايا جثة عاملة منزل فيليبينيّة في ثلاجة منزل مشغلها.

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