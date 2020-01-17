الأمن التركي ضبط شاحنة إيرانية تحمل 183 كيلوغراما هيروين

أوقفت فرق الأمن التركية، شاحنة مشبوهة تحمل لوحة مروريّة إيرانيّة، وسط مدينة أغري شرقي ​تركيا​. ولدى تفتيش الشاحنة، تبيّن أنّها تحمل 382 رزمة ​هيروين​، يبلغ وزنها الإجمالي 183 كيلوغرامًا. وقد أُحيل سائق الشاحنة الّذي يحمل الجنسية الإيرانية، إلى القصر العدلي، حيث صدر أمر قضائي بحسبه على ذمّة التحقيق.

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