دعا رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، خلال حديثه عن أزمة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، "​ايران​ الى تعويض اهالي ​ضحايا​ الطائرة"، مطالباً بـ"تحقيق شامل في أسباب سقوط الطائرة"، مشيراً الى انه "تم الحصول على تطمينات من ​إيران​ بإجراء تحقيق دولي في أسباب السقوط، مع العلم انه يوجد الكثير من التساؤلات"، كاشفاً عن "توقع وصول جثث ضحايا الطائرة من الكنديين في القريب العاجل، وعن عدم الرضا عما ألت إليه أمور التحقيقات الخاصة بالطائرة حتى الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترودو لإيران: يجب دفع تعويضات لأهالي الطائرة واجراء تحقيق شامل بأسباب سقوطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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