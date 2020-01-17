الرئيس الصيني تعهد بإطلاق حقبة جديدة في العلاقات مع بورما

تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ"إطلاق حقبة جديدة في العلاقات مع بورما"، حيث يُجري زيارة دولة تهدف إلى تأكيد الدعم لحكومة أونغ سان سو تشي، والتمهيد لاتفاقات بمليارات الدولارات لمشاريع البنى تحتية.
ونقلت وكالة أبناء الصين الجديدة "شينخوا" عن الرئيس إشارته إلى أنّه "مقتنع بأنّ تضافر جهود بلدينا سيُنجح هذه الزيارة وسيدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وحقبة جديدة".
وسيوقع الرئيس الصيني عددًا من المشاريع الضخمة في إطار ما يُعرف بمبادرة الحزام والطريق الصينية، الّتي يمكن أن تغيّر وجه بورما، مع إنشاء مرفأ للسفن الضخمة بكلفة 1,3 مليار دولار في ولاية راخين، وقطار سريع يربط الشرق بالغرب.
مع التنويه إلى أنّ الصين تُعدّ أكبر مستثمر في بورما، وأصبحت حليفًا لا غنى عنه للبلاد التّي يقاطعها الغرب على خلفيّة أزمة أقليّة الروهينغا المسلمة.
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