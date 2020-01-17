علاوي: أميركا وإيران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة

شدّد رئيس "ائتلاف الوطنية" في ​العراق​ ​إياد علاوي​، على أنّ "العراق لا يجب أن يكون اليوم مسرحًا للصراع بين المتخاصمين، وهو يواجه ​الإرهاب​ ولا يزال تحت طائلة البند السادس، وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه أوّلًا ومن ثمّ سلامة شعوب المنطقة".

ولفت في تعيق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​ اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، فأضحى العراق أرض صراع، حيث توافق المتخاصمون على مصادرة قرار الشعب العراقي عندما صوّت لـ"ائتلاف العراقية" الّذي فاز بانتخابات عام 2010".

يُشار إلى أنّ علاوي سبق وأن تولّى منصب رئيس ​الحكومة العراقية​ المؤقتة الّتي تلت مجلس الحكم العراقي، من 28 حزيران 2004 وحتّى 6 نيسان 2005. كما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية من 8 أيلول 2014 وحتّى 11 آب 2015، وحازت القائمة العراقية برئاسته في انتخابات ​مجلس النواب العراقي​ والتي أجريت في 7 آذار 2010 على 91 مقعدًا من أصل مقاعد البرلمان.