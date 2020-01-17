زار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية - مستشفى عين وزين. وبعد جولة تفقدية في اقسام المستشفى عقد لقاء ضم الأطباء والإداريين والموظفين مع جنبلاط، تحدث خلاله رئيس مجلس الامناء القاضي عباس الحلبي ومدير عام المؤسسة الدكتور زهير العماد، اللذين استعرضا "واقع المؤسسة في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والازمات المتلاحقة وانعكاسها على واقع المؤسسة من ناحيتي المستلزمات الطبية والامكانات المالية على وجه الخصوص".
ثم ألقى جنبلاط كلمة قال فيها: "انا اليوم هنا جندي معكم، مع مجلس الادارة ومع الاطباء والعاملين، كل ما أستطيع ان اقوم به وأدعم به مؤسسة عين وزين وغيرها من مؤسسات طائفة الموحدين الدروز فإنني بالتصرف طالما أنني موجود وطالما المختارة موجودة".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط قدم مليون دولار لمستشفى عين وزين: أنا بالتصرف طالما أنني موجود وطالما المختارة موجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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