التحكم المروري: طريقا ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتان امام المركبات رباعية الدفع

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ ان "طريقي ​ضهر البيدر​ و​ترشيش​ زحلة سالكتان امام المركبات الرباعية الدفع، او تلك المجهزة بسلاسل معدنية". إضغط للمزيد

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