حال الطرقات مساء اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

افادت غرفة التحكم المروري عن "قطع السير على جسر الرينغ في بيروت، مما تسبب بحركة مرور كثيفة في المحلة"، مشيرةً الى "قطع السير ايضاً على طريق عام ترشيش زحلة في محلة التويتي".
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