حال الطرقات مساء اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "قطع السير على ​جسر الرينغ​ في بيروت، مما تسبب ب​حركة مرور​ كثيفة في المحلة"، مشيرةً الى "قطع السير ايضاً على طريق عام ترشيش زحلة في محلة التويتي". إضغط للمزيد

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