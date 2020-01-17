غدًا.. انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الثالث الإعدادي، والمقرر انطلاقها غدًا السبت داخل 69 لجنة بجميع الإدارات التعليمية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى التأكيد على رؤساء اللجان، بضرورة اتباع كافة التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات، ومنع دخول التليفون المحمول داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم الجمعة، أنه وجه بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وغلق أبواب اللجان، واعتماد جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب.

وأكد "عقل" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الثالث الإعدادي مستمرة حتى الخميس 23 يناير الجاري، ويؤدي الامتحانات 2686 طالبًا وطالبة للانتظام والمنازل، موزعين على 69 لجنة، بواقع 14 لجنة بمدينة الطور، 5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و 5 بمدينة دهب، و 3 بمدينة نويبع، وفي مدينة كاترين 8 لجان، وفي مدينة أبورديس 7 لجان، ومدينة أبوزنيمة 11 لجنة، ومدينة رأس سدر 16 لجنة.