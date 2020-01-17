وفاة يوسف ديدات متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت صحيفة "إيه أو إل" الجنوب إفريقية، وفاة يوسف أحمد ديدات، 65 عاماً، بعد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص مسلحين مجهولين، أطلقوا عليه النار في رأسه خارج محكمة الصلح في فيرولام بجنوب إفريقيا، يوم الأربعاء، في مستشفى سانت آن في بيتيماريتسبورج بعد ظهر يوم الجمعة.

وقال ريس ديدات، نجل الداعية الإسلامي، إن العائلة والأصدقاء كانوا بجانب سريره عندما توفي بهدوء اليوم.

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وأضاف "الأسرة تعبر عن امتنانها العميق للدعم الذي تلقوه من العائلة والأصدقاء والمجتمع. رحمه الله في سلام".

وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب إفريقيا، العقيد ثامبيكا مبيلي، إن ديدات كان يسير مع زوجته عندما أُطلق عليه الرصاص.

وقال مبيلي إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف. ولا يزال المشتبه به هاربًا.