مصرع 3 طبيبات وعريس مقتول وطفل بعين واحدة.. أبرز أحداث الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الأشموني:

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مأساوية، على رأسها مصرع 3 طبيبات وإصابة 11 آخرين في حادث أتوبيس طبيبات المنيا، بالطريق الصحراوي الشرقي، فيما لقي شاب حتفه قتيلًا بسبب شهامته خلال ملاحقته لصوصًا خطفوا حقيبة ربة منزل بالدقهلية، بينما هاجمت الثعالب قريتين في القليوبية، وأثارت الذعر بين الأهالي.

3 ضحايا و 11 مصابة في حادث أتوبيس الطبيبات

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل بوابة الكريمات بزمام محافظة الجيزة، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع 3 طبيبات وسائق، وإصابة 11 آخرين، وجميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، إن المتوفيات والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهم بأخرى، وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة فى السيارة ووفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق..

عريس الشرقية المقتول

منذ 9 أيام، احتفل محمد إبراهيم محمود العزيزي، ابن قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بخطوبته، لكن القدر حول تلك الفرحة التى ملأت أرجاء منزله صرخاتٍ بعد ساعات من نزوله إلى عمله بمقهى بمدينة طلخا؛ حيث قتل أثناء مطاردته للصوص يستقلون "توك توك" بعد سرقتهم حقيبة إحدى السيدات.

هشم رأس أمه بفأس

لفظت مسنه تبلغ من العمر 60 عامًا، أنفاسها الأخيرة، دخل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، متأثرة بإصابتها على خلفية اعتداء ابنها عليها بفأس لرفضها غسل ملابسه، ما تسبب في إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

الثعالب تهاجم قريتين بالقليوبية

هاجمت مجموعة من الثعالب، قرية كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر، بمحافظة القليوبية.

وأرسل الأهالي استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحافظ القليوبية، ومديرية الطب البيطري، أبدوا خلالها خوفهم من الخروج ليلًا، بسبب الثعالب التي تهاجم المزارع بقريتي البقاشين وكفر عزب غنيم التابعين بكفر شكر.

وتمكن الأهالي من اصطياد أحد الثعالب وعلقوه على شجرة، مطالبين الطب البيطري بحملات مكثفة لنشر الطعوم السامة، للقضاء على تلك الثعالب، أسوة بما حدث مع الكلاب الضالة..

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تقتل ابن سلفتها

لم تدري والدة الطفل "أيمن.أ" 3 سنوات، ابن قرية بناويط بالمراغة، بسوهاج، أن معايرتها لسلفتها "منى" 28 عامًا ربة منزل، ستصبح وبالًا عليها، وتتسبب في حرمانها من ابنها.

حاولت المتهمة "منى.م" خلال التحقيقات إنكار جريمتها، إلا أنها فور مواجهتها بالتحريات، انهارت واعترفت بارتكابه الجريمة بدافع الانتقام من سلفتها والدة الطفل التي أشاعت بين الناس، أنها سيئة السمعة وتربطها علاقات محرمة ببعض الأشخاص بالقرية.

يقتل أمه بسبب مكالمة هاتفية

اعترف المتهم بقتل والدته بجرجا، محافظة سوهاج، أمام النيابة العامة، أنه أقدم على قتلها بسبب سوء سلوكها، ومعايرة أهالي القرية له بها، وقال: "قتلتها ومش ندمان".

وتابع المتهم "الحسيني. أ" 29 عامًا "عامل"، أنه لم يكن يعلم بسوء سمعة والدته، إلا من بعض أهالي القرية عندما عايروه بها، مضيفًا أنه قرر مواجهة والدته، فتوجه إلى المنزل، وفور وصوله فوجئ بها تتحدث هاتفيًا إلى أحد الشباب.

وأضاف المتهم، التفت يمنيًا ويسارًا، أبحث عن أداة لضربها، إلى أن وقعت عيني على عصًا غليظة "شومة" وضربتها على رأسها لتسقط ميتة في الحال.

استئناف "راجح" قاتل "البنا"

أجلت محكمة جنايات مستأنف شبين الكوم، نظر الاستئناف المقدم من محمد راجح، وآخرين على الحكم بسجنهم، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، إلى جلسة 11 فبراير المقبل لإعادة مشاهدة الفيديوهات وسماع أقوال الشهود.

نظرت محكمة شبين الكوم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وحضر والد المتهم محمد راجح للمرة الأولى، فيما غاب والد المجني عليه.

نسب عبارة عادية للقرآن

فتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تحقيقًا في خطأ تضمنه امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، بعد ورود جملة عادية في أحد الأسئلة تعامل معها واضع الامتحان باعتبارها نصًا قرآنيًا، فسبقها بعبارة "قال تعالى".

حضن طالبة الشرقية

كشف وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، رمضان عبدالحميد، تفاصيل واقعة احتضان شاب طالبة أمام مدرستها "أبو حماد" الثانوية الصناعية.

أوضح رمضان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الواقعة جرت أحداثها يوم الخميس الماضي، خارج أسوار المدرسة، مؤكدًا أن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، طالبة بالصف الثالث الثانوي الصناعي، لم يكُن لديها امتحان في ذلك الوقت.

مولود بعين واحدة

زار الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، الطفل عبد الرحمن البالغ من العمر ٦سنوات من محافظة دمياط، والذي خضع لعملية جراحية لإصلاح عيب خلقي بالوجه والجمجمة داخل المستشفى الجامعي، إذ كان يعاني منذ ولادته من غياب شبه كامل للنصف الأيمن من الوجه.

المتسولة المليونيرة

كشفت لجنة التدخل السريع، بمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، اليوم السبت، امتلاك متسولة عجوز، في العقد السادس من عمرها، أكثر من عقار، في الوقت الذي تفترش فيه الأرض، وتمد يدها طلبًا للمال.