المانيا تطالب آلاف المواطنين بترك منازلهم بعد العثور على قنبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - أ ش أ
طالبت السلطات الألمانية في مدينة دوسلدورف غربي البلاد أكثر من 11 ألف شخصٍ بترك منازلهم بعد العثور على قنبلة ضخمة اليوم الجمعة، أثناء القيام بأعمال بناء.
وأبلغت إدارة المدينة الألمانية، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، 11 ألفا و650 شخصاً بضرورة مغادرتهم منازلهم لتمشيط المنطقة إثر العثور صباح اليوم على قنبلة تزن طناً ببلدة ديرندورف التي كانت تشمل سجوناً داخلها في الماضي.
ويعمل الخبراء والمختصون في الوقت الحالي على تفكيك هذه القنبلة. فيما أوضحت السلطات الألمانية أنه طبقاً للتقديرات الأولية فإن نحو 30 ألف شخصٍ من الممكن أن يتأثروا بتفكيك القنبلة، وبالإضافة إلى ذلك هناك 19 ألفا و245 شخصا في المنطقة المحيطة مطالبين بالبقاء في منازلهم حتى الانتهاء من هذه العملية.
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