إزالة التعديات على أراضي الدولة بالخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملة لإزالة تعديات زراعية على أملاك الدولة، أمام مصنع الخزف.
وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، استمرار حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات سواء بالبناء أو الزراعة، حفاظًا على حق وأملاك الدولة.
وأضاف الطماوي، أن قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية بالتعاون مع رئاسة حي شمال شرق، نفذ حملة نظافة وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات من شارع أمام كلية التربية.
ولفت رئيس الوحدة المحلية، أنه بالتعاون بين قسم الإنارة بالوحدة المحلية ومرفق المياه، ومرفق الصرف الصحي ورئاسة حي جنوب وسط الخارجة، تولت الوحدة المحلية توصيل خط مياه قطر بوصة واحدة، وخط صرف لنافورة ميدان الساحة الشعبية، وكذا عمل عوامة لتحديد منسوب المياه داخل النافورة، لحمايتها من ضرر قلة المياه وخط الصرف تحت اشراف المهندس محمد عبد اللاه مدير قسم الإنارة.
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