بقرار من الوزير.. الداخلية تجري عمليتي زرع أجهزة سمعية لطفلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإجراء عمليتي زرع أجهزة سمعية لطفلين بعد تقدم أهليتهما بألتماس للوزارة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى، والمساهمة فى توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى كافة المجالات ، وسرعة الإستجابة للحالات الإنسانية .. فقد وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية – بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لإحتياجها إلى أجهزة سمعية وسماعات طبية بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية.. حيث تم إستقبالها بمستشفى الشرطة بالعجوزة وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير الأجهزة السمعية والسماعات الطبية لها دون تحمل أهليتها ثمة نفقات.

من ناحية أخرى وفى ذات السياق فقد وافق وزير الداخلية على تلبية ملتمس أحد المواطنين (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) مساعدته فى إجراء عملية زرع قوقعة سمعية لنجله البالغ من العمر 7 سنوات حيث تم تقديم الدعم الطبى اللازم للطفل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية وتحدد موعد إجراء العملية المشار إليها.. وقد تم إيفاد مأمورية إلى محل إقامة الطفل المذكور وإصطحابه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وإيداعه بها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية زرع قوقعة سمعية.

هذا وقد لاقى ذلك إستحسان أهلية الطفلين الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة وتوفير الأجهزة اللازمة للطفلين .