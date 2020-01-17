"النقل": اختبار عربتي سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 بالمجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة النقل، أن خطوط السكك الحديدية بالمجر شهدت عمل اختبار للمسير الأول للعربتين النموذج ضمن الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة "ترانسماش" الروسية الممثلة للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو لتوريد وتصنيع 1300 عربة.

وذكرت الوزارة - في بيان الجمعة- أن الصفقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وتعمل وزارة النقل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكك الحديدية من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، وتساهم الصفقة في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للسكك الحديدية الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان.

وأفادت الوزارة بأن كافة هذه الإجراءات والمشروعات سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكك الحديدية، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات.​