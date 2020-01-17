مقتل 3 عناصر من الجيش التركي جراء تفجير سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل ثلاثة من عناصرها جراء تفجير سيارة مفخخة في شمال شرقي سوريا وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن التفجير وقع الليلة الماضية أثناء تنفيذ
سيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال شرقي سوريا.
من جهتها، أفادت مصادر في "الجيش السوري الحر" لوسائل اعلام روسية بمقتل ستة أشخاص، هم ضابطان تركيان وأربعة عناصر لـ"الجيش الحر" بتفجير
ولم تتبن أي جهة التفجير الذي جاء ضمن سلسلة هجمات استهدفت القوات التركية والمسلحين الموالين لأنقرة في شمال شرقي سوريا في الأشهر الماضية.
وخسرت تركيا أكثر من 20 عسكريا شمال شرقي سوريا منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي عملية عسكرية جديدة شرقي الفرات ضد الوحدات الكردية.
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