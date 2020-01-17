الرئيس الباكستاني يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والصين

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين باكستان والصين، خلال استقباله السفير الصيني لدى بلاده ياو جينج، اليوم الجمعة، في القصر الرئاسي بإسلام آباد وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط .
وقال الرئيس عارف علوي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين البلدين تمثل مصدرًا للاستقراروالسلام في المنطقة، مُضيفًا أن الصين وقفت دائمًا إلى جانب باكستان ودعمتها لمصالحها الوطنية.
كما أثنى علوي على دعم الصين لباكستان فيما يتعلق بقضية كشمير، مجددًا التزام بلاده بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وإكمال جميع المشروعات المتعلقة به بأسرع ما يمكن.
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