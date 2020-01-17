برايان هوك: الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة أدرجت القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن شافاربور في قائمتها للعقوبات "لدوره في قمع التظاهرات" في بلاده وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .



وقال هوك، خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الجمعة، إن: شافاربور متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين، ويتحمل مسئولية قمع 148 إيرانيًّا في نوفمبر 2019".

وأشار هوك إلى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على شافاربور استند إلى معلومات حصلت عليها "من مواطنين إيرانيين زودونا بأكثر من 88 ألف شهادة (تدل على انتهاك حقوق الإنسان)"، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية اطلعت على فيديو يظهر جثثًا لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات.

وأكد أن العقوبات على إيران ستستمر ما لم تغير سياستها في المنطقة وتوقف دعمها للإرهاب، موضحًا أن العقوبات

الأمريكية على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي في هذا البلد.وأضاف هوك أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي، مشيرًا إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسئولين عن القمع، ونجحت في جعل الثمن باهظًا على النظام الإيراني ومن يساعده.وأشاد هوك، في معرض حديثه، بقرار لندن بشأن تصنيف حزب الله اللبناني إرهابيًّا، مؤكدًا أن استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد عزلتها، ومستقبل إيران سيقرره الشعب الإيراني، وستتم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق الشعب.