إغلاق متحف اللوفر في فرنسا بسبب الاحتجاجات

أغلقت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة متحف اللوفر ، وذلك على خلفية قيام العشرات بالاحتجاج بمدخل المتحف لإجبار الحكومة على التراجع عن إصلاح نظام التقاعد وفقًا لموقع العربية.

وقال المتحف إن معرض ليوناردو دافنشي الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لوفاة الفنان الإيطالي، والذي يتم عرضه في متحف اللوفر، أغلق نتيجة لذلك.

ووفقا لموقع العربية، فقد قام عشرات المتظاهرين، بما في ذلك بعض موظفي متحف اللوفر، بالتظاهر بعد مناشدة من عدة نقابات عمالية يسارية ضد التغييرات التي يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تنفذيها في نظام التقاعد، والتي قالوا إنها "ستخفض معاشات الجميع".

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وهذه هي المرة الأولى، منذ أن

بدأت حركة الاحتجاج في 5 ديسمبر، التي يُغلق فيها متحف اللوفر ومعرض ليوناردو بالكامل. ويزور المتحف حوالي 30 ألف شخص كل يوم.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الزوار الغاضبين وهم يهتفون ضد المتظاهرين للتعبير عن خيبة أملهم بعد إغلاق المتحف أبوابه.

وأدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات إلى عرقلة المواصلات العامة وتعطيل المدارس والمستشفيات ودور القضاء وحتى دور الأوبرا وبرج إيفل.