الإمارات تعتقل عربيًا ألقى حقيبة مخدرات على صديقته

أحالت الشرطة في دبي مواطنًا عربيًا إلى النيابة العامة، عقب محاولته التخلص من حقيبة تحوي مواد مخدرة، برميها على صديقته أمام الشرطة، ووجهت إليه تهم تسهيل تعاطي المخدرات لأنثى وفقًا لقناة روسيا اليوم .
وقال أحد عناصر الشرطة، إنه "كان بدورية تابعة لمركز شرطة جبل علي، وورد بلاغ من غرفة العمليات عن وجود تعاطي مخدرات في أحد الفنادق بالقرب من (ابن بطوطةمول)، وشاهد امرأة في استقبال الفندق، فسألها عن الواقعة، فأخبرته بأن المتهم كان معها ومع امرأة أخرى يدخنون السجائر، وشاهدته يقدم لصديقتها سيجارة تحوي مادة مخدرة، وبعدها مباشرة أغمي على المرأة الثانية، فطلبت منه مساعدتها في نقلها إلى المستشفى، لكنه تجاهلها".
وأضاف الشرطي، أنه "شاهد امرأة أخرى تخرج منأحد المصاعد، وتبين أنها كانت برفقة المتهم في غرفته، فقبض عليها، وألقي القبض على المتهم، وكانت معه حقيبتان، وجرى اقتياده إلى غرفته لتفتيشها، مع المرأة التي كانت برفقته، وهناك رمى حقيبة على صديقته، فالتقطها الشرطي، وبتفتيشها عثر بها على مادة بيضاء تشبه مادة الكريستال المخدرة، وكيس آخر به 12 قرصًا مخدرًا".
من جهتها، أنكرت المتهمة الثانية تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنها كانت في غرفتها بالفندق مع صديقتها، وشاهدت المتهم يعطي الأخيرة سيجارة ملفوفة، وبفتحها تبين أنها تحوي مادة بيضاء.
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