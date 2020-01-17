الصين: الاتفاق التجاري يعزز علاقاتنا مع الولايات المتحدة

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، اليوم الجمعة، إن الاتفاق التجاري المرحلي، الذي وقعته بكين وواشنطن، أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني، الذي وقع الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قوله إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كانت دوما قاعدة التوازن ومحرك الدفع لمجمل العلاقات الثنائية.

بدوره، قال البنك المركزي الصيني إن الاتفاق يقدم نموذجا مرجعيا للدول الكبرى في المفاوضات في المستقبل حول أسعار الصرف.

ونقلت شينخوا، اليوم الجمعة، عن تعليقات للبنك المركزي أن البنود الواردة في الفصل الخاص بالصرف الأجنبي في اتفاق التجارة متكافئة وتقوم على التبادلية، وهو ما يمثل التزاما متبادلا سيحترمه الجانبان كلاهما.

ووقعت الصين والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقاً تجارياً مرحلياً كان مرتقباً من أجل تعليق الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ووافقت الصين، وفقا لنص الاتفاق، على زيادة مشترياتها من البضائع الأميركية بمقدار 76.7 مليار دولار في العام الأول وأن تزيد المشتريات بمقدار 123.3 مليار دولار في العام الثاني.