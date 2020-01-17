الخزانة البريطانية تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وتجمد أصوله

صنفت الخزانة البريطانية الجمعة حزب الله اللبناني منظمةً إرهابية، وذلك بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي. ومن ثم قررت تجميد أصوله. قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي ، ومن ثم فسيجري تجميد أصولها.



في السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول، بموجب قواعد الحكومة البريطانية.



وتصنف الولايات المتحدة أيضا حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية. المصدر: رويترز



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