كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة 10 في منطقة السنك وسط بغداد إثر الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل شخص وأصيب 10 في منطقة السنك وسط بغداد، مساء اليوم الجمعة، إثر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.



وأفادت مصادر أمنية بأن مصادمات وقعت، اليوم، بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد. وأضاف ان "المصادمات أدت إلى وقوع إصابات". وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.

ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم

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استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين،

وإجراء انتخابات مبكرة. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد

وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.