كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ في طهران.

وكانت أوكرانيا جددت، الأربعاء الماضي، طلبها للمرة الثانية من طهران بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطتها وأودت بحياة 176 راكبا.

كما رفضت السلطات الإيرانية تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية للولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وفي أغلب الحوادث المشابهة، يتم نقل الصندوقين الأسودين لمقر شركة "بوينج" الرئيسية بالولايات المتحدة لفحصهما وإصدار تقرير حول سبب السقوط ومراجعة التفاصيل الفنية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن إيران ستمنح فريق محققين من إيران وكندا حق الاطّلاع على تسجيلات الصندوقين الأسودين بما أن غالبية القتلى من رعايا هذين البلدين.

وخلال جلسة للبرلمان الأوكراني قال بريستايكو إن "الجانب الإيراني مستعد بعد ذلك لنقل الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا".