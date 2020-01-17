كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هوك": إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المبعوث الأمريك الخاص بإيران، براين هوك، إن إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، لافتا إلى أنه لا فرق بين الذراع السياسي أو العسكري لحزب الله اللبناني.
وأوضح "هوك"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الجمعة، أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية في المنطقة، منوها بأنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه.
وأشار إلى أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران الدول، جراء عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.
ومن شأن تفعيل هذه الآلية أن تعيد ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتفرض عليها من جديد العقوبات الأممية.