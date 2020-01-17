كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هوك": إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريك الخاص بإيران، براين هوك، إن إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، لافتا إلى أنه لا فرق بين الذراع السياسي أو العسكري لحزب الله اللبناني.

وأوضح "هوك"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الجمعة، أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية في المنطقة، منوها بأنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه.

وأشار إلى أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة.

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