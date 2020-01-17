كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على قائد بالحرس الثوري الإيراني حسن شهربور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، فرض عقوبات على القائد في الحرس الثوري الإيراني حسن شهربور لدوره في قمع التظاهرات.

وأكد "هوك"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، أن العقوبات على إيران ستستمر ما لم تغير طهران سياستها في المنطقة وتوقف دعمها للإرهاب.

وأوضح أن إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، مشيرا إلى أنه لا فرق بين الذراع السياسي أو العسكري لحزب الله اللبناني.

ولفت إلى أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية في المنطقة، موضحا بأنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه.