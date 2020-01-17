براين هوك: النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات المقبلة من الآن

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران،

براين هوك، مواصلة

سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني، فقد بدأ

النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات القادمة من الأن.

وأوضح "هوك"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية

وأشار إلى فرض عقوبات على القائد في الحرس الثوري الإيراني حسن شهربور لدوره في قمع التظاهرات، منوها بأن النظام الإيراني مستمر في قمع المتظاهرين.

على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي.

وأكد "هوك، أن العقوبات على إيران ستستمر ما لم تغير طهران سياستها في المنطقة وتوقف دعمها للإرهاب.

وسبق أن كشف المبعوث الأمريكي، أن أي اتفاق جديد سيشمل أيضاً برنامج إيران الصاروخي وسلوكها العدواني في المنطقة، وأسلوبها السيئ في احتجاز الرهائن.

وتابع: "سيتم تسليم الاتفاق لمجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح (معاهدة دولية)".

ولكن في ظل ما نراه من ممارسات للنظام الإيراني، السؤال: هل تلتزم إيران بمعاهدة دولية؟