كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرات دون طيار تحلق قرب الحدود التونسية مع ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، تحليق طائرات دون طيار على مقربة من الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا، دون أن تجتاز الحدود.

وأوضحت الوزارة أن الطائرات كانت تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي، ولم تخترق المجال الجوي التونسي مطلقاً.

ويأتي التوضيح بعد تأكيد تقارير إعلامية اختراق الطائرات للمجال الجوي التونسي.

وقالت الوزارة في بيانها إن التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي على أتم الاستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوي التونسي.