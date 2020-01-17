كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الكندي والإيراني يبحثان كارثة الطائرة الأوكرانية في عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان يجتمع بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في سلطنة عمان اليوم لبحث كارثة الطائرة الأوكرانية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة إلى العاصمة العمانية قادما من الهند، للقاء نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبين، لبحث مسألة قضية تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ للحرس الثوري في الثامن من يناير الجاري، وقتل جميع ركابها.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم : "سيلتقي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف مع وزير الخارجية الكندي في زيارة قصيرة للعاصمة مسقط خلال الساعات القليلة قادما من الهند".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن تحديد هوية جميع ضحايا ركاب الطائرة الأوكرانية، بما فيهم طاقم الطائرة البالغ عددهم 176 راكبا، أغلبهم من المسافرين الإيرانيين.