“كان” تونس 2020 لكرة اليد.. المنتخب الوطني يتأهل إلى ربع النهائي

حجز المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، الجارية أطوارها بتونس، بعد تغلبه على منتخب زامبيا، برسم ثاني جولات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات الجزائر، والكونغو الديمقراطية.
وتسيدت العناصر الوطنية أطوار المباراة، وأنهت فصلها الأول لصالحها بحصة 19_07، قبل أن تنهي اللقاء بنتيجة إجمالية بلغت 39_12.
وكان المنتخب الوطني تغلب في مباراته الأولى أمس الخميس، على الكونغو الديمقراطية، إذ أنهى الجولة الأولى بحصة 20_15، ثم حسم اللقاء بنتيجة 34_25.
ومكن هذا الفوز العناصر الوطنية من اعتلاء صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، في انتظار مباراة الجزائر وزامبيا الجارية في هذه الأثناء، علما أن اللقاء الثالث للمنتخب الوطني سيكون الأحد القادم، ضد نظيره الجزائري.
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