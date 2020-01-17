بعد انسحاب جنوب إفريقيا.. الجزائر تعترض على تنظيم كأس إفريقيا لـ”فوت صال” بالعيون المغربية

اعترضت الجامعة الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، على قرار تنظيم كأس أمم إفريقيا داخل القاعة بمدينة العيون المغربية، خلال الفترة ما بين 28 يناير الجاري إلى 7 فبراير القادم.

واعتبرت “الفاف” في مراسلتها للكونفيدرالية الإفريقية “كاف” اليوم الجمعة، أن تنظيم البطولة القارية بالعيون، قرار له “دوافع سياسية”، سيُحدث شرخا كبيرا في “كاف”.

وهددت الجامعة الجزائرية عبر بيانها، بعدم مشاركتها في احتفالات الذكرى الـ63 لإحداث الكونفيدرالية الإفريقية، يوم 8 فبراير القادم، في حال تلقيها دعوة الحضور.

وكانت جنوب إفريقيا، أعلنت عبر رئيس اتحادها الكروي داني جوردان، انسحابها من المشاركة في كأس إفريقيا لـ” فوت صال”، بسبب موقفها المعادي لسيادة المغرب على أراضيه، في الصحراء المغربية.

يذكر أن المنتخب الوطني وضعته القرعة التي تم سحبها دجنبر الماضي، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، وغينيا الإستوائية، وجنوب إفريقيا، بينما ضمت المجموعة الثانية، مصر، وغينيا، وأنغولا، ثم موزمبيق.