فيديو: يونس الميموني
اعتبر مواطنون، أمس الخميس، في طنجة أن فيديو مقلب “الخليجي والطنجاوية” المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يسيء إلى المرأة المغربية، مطالبين المصالح الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الشخص منتحل صفة الخليجي.
وكشف مواطنون لـ”اليوم24″ أن المقلب يعطي انطباعا سلبيا على صورة المرأة المغربية في الخارج.
وأضاف المتحدثون أن بعض “اليوتوبرز” في المغرب اختاروا تقديم محتوى “تافها” لتتصدر قنواتهم بسرعة قياسية قائمة “الطوندونس” على موقع “يوتيوب” وليرفعوا من عدد الاشتراكات على قنواتهم، دون أي اعتبار لقيم المجتمع المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يعلقون على فيديو “الخليجي والطنجاوية”: نسينا القيم وبحثنا عن التفاهة.. ما حدث إهانة للمرأة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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