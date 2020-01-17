ابتدائية مراكش.. 3 أشهر حبسا لامرأة تتسول باستعمال رضيع!

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، صباح اليوم الجمعة، بالحبس موقوف التنفيذ في حق امرأة بعد متابعتها بتهمة التسول.
وأصدرت المحكمة، ابتدائيا، حكمها على المتهمة، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع تحميلها الصائر، والإجبار في الأدنى، من أجل ما نسب إليها.
ووجهت النيابة العامة في ابتدائية مراكش إلى المشتبه فيها تهمة التسول باستعمال رضيع.
وتعاقب مجموعة من فصول القانون الجنائي المتسولين بعقوبات حبسية سالبة للحرية، وتتراوح العقوبة بالفصل 326 من القانون الجنائي من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش، أو كان بوسعه الحصول على عمل، لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية.
وينص الفصل 328 من القانون الجنائي بدوره على عقوبات حبسية تضمنها، أيضا، الفصل 327، وتهم من يستخدم التسول صراحة تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا تقل سنهم عن 13 سنة.
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