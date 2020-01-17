أوكرانيا: إيران مستعدة لتسليم صندوقي الطائرة المنكوبة الأسودين

حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة - أ.ف.ب

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أن إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ في طهران.



وكانت أوكرانيا جددت، الأربعاء الماضي، طلبها للمرة الثانية من طهران بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطتها وأودت بحياة 176 راكبا.

كما رفضت السلطات الإيرانية تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أغلب الحوادث المشابهة، يتم نقل الصندوقين الأسودين لمقر شركة "بوينج" الرئيسية بالولايات المتحدة لفحصهما وإصدار تقرير حول سبب السقوط ومراجعة التفاصيل الفنية.

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وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن إيران ستمنح فريق محققين من إيران وكندا حق الاطّلاع على تسجيلات الصندوقين الأسودين بما أن غالبية القتلى من رعايا هذين البلدين.

وخلال جلسة للبرلمان الأوكراني قال بريستايكو إن "الجانب الإيراني مستعد بعد ذلك لنقل الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا".

وأوضح أن هذا الأمر "يتوافق مع المعايير الدولية علما أننا نطالب بتسلّمهما فورا لضمان استقلال التحقيق وموضوعيته".

وتحطّمت الطائرة الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعيد إقلاعها من طهران في الـ8 من يناير/كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وبعدما نفت طهران بادئ الأمر أن تكون الطائرة الأوكرانية قد أُسقطت، أقرت بأنها أصيبت بصاروخ أطلقته قواتها التي كانت في حالة تأهب إثر إطلاق إيران صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية ردا على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليماني.