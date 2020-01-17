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كييف تقول إن إيران ستسلّمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حطام الطائرة الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا الجمعة أن إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ إيراني في طهران.

وتحطّمت الطائرة الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعيد إقلاعها من طهران الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن إيران ستمنح فريق محققين من إيران وكندا حق الاطّلاع على تسجيلات الصندوقين الأسودين بما أن غالبية القتلى من رعايا هذين البلدين.

وخلال جلسة للبرلمان الأوكراني قال بريستايكو إن "الجانب الإيراني مستعد بعد ذلك لنقل الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا".

وأوضح أن هذا الأمر "يتوافق مع المعايير الدولية علما أننا نطالب بتسلّمهما فورا لضمان استقلال التحقيق وموضوعيته".

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وبعدما نفت بادئ الأمر أن تكون الطائرة الأوكرانية قد أُسقطت، أقرت الجمهورية الإسلامية بأنها أصيبت "من طريق الخطأ" بصاروخ أطلقته قواتها التي كانت في حالة تأهب قصوى إثر إطلاق إيران صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأميركية ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

والأربعاء قال بريستايكو لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية أن هناك "تعاونا جيدا" بين كييف وطهران في قضية الطائرة، لكن أوكرانيا لم تتمكن من "الاطّلاع على المعلومات المخزنة في الصندوقين الأسودين".

وقال "نريد فقط التأكد بأن أحدا لن يتلاعب بالتسجيلات".

 

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