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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تحدد هويات كل ضحايا الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
ذكرت وكالة أنباء إسنا الإيرانية اليوم الجمعة نقلا عن مسؤول حكومي أنه تم تحديد هويات جثث كل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها فوق إيران الأسبوع الماضي وأنه بات بالإمكان إعادة جثامينهم إلى ذويهم.
وكان الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية قد أسقطت بصاروخ خلال قيامه بالرحلة رقم بي إس 752 فوق طهران في 8 يناير الجاري.
وقال مسؤولون إيرانيون إنهم هاجموا الطائرة بشكل غير متعمد لأنها بدت أنها قريبة للغاية من منشآت عسكرية خلال يوم كانت فيه إيران في حالة تأهب قصوى، وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تتمركز فيها قوات أمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران تعمل مع دول أخرى معنية بالمأساة لضمان حصولها على رفات الضحايا.
ووفقا لمسؤولين إيرانيين، كان 176 شخصا على متن الطائرة من بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويدين. بينما كان الآخرون من بريطانيا وأفغانستان.
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