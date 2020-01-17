شكرا لقرائتكم هوك: اطلعنا على فيديو لجثث متظاهرين إيرانيين بشاحنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، أن الإدارة الأميركية اطلعت على فيديو يظهر جثثاً لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات.

وأضاف هوك في مؤتمر صحافي أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي، مشيراً إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع، ونجحت في جعل الثمن باهظاً على النظام الإيراني ومن يساعده.

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وتابع يقول إن روحاني اعترف بخسارة النظام المادية الهائلة جراء العقوبات، وإن النظام الإيراني أمام أزمة مصرفية كبيرة، لافتاً في السياق ذاته إلى أنه تم إدراج قائد كبير في الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب.

وأشاد المسؤول الأميركي في معرض حديثه بقرار لندن بشأن تصنيف حزب الله اللبناني إرهابياً، مؤكداً أن استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد عزلتها.

كما شدد هوك على أن مستقبل إيران سيقرره الشعب الإيراني، وأنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب الإيراني.