بلدية برج البراجنة: البنى التحتية في الرمل العالي مهترئة والحل الشامل يتطلب تغييرها

اعلنت ​بلدية برج البراجنة​ في بيان أن "​البنى التحتية​ في منطقة ​الرمل العالي​ في برج البراجنة قديمة العهد جدا وأصبحت مهترئة وإنشاءاتها القديمة اساسا لا تستوعب كمية ​الصرف الصحي​ الناتجة عن زيادة الأبنية التي أنشئت في المنطقة ونتيجة هذا الواقع تنفجر بعض القساطل متسببة بأضرار".

واوضحت ​البلدية​ انها "تقوم بواحباتها دائما، إلا أنه وفي بعض الحالات تكون الأضرار كبيرة وجسيمة وتحتاج إلى آليات ضخمة وتجهيزات خاصة كي تتم معالجة الأعطال. والصيانات التي تقوم بها البلدية هي صيانات جزئية وليست شاملة لأن الحل الشامل يتطلب تغيير كل البنى التحتية".

ولفتت الى انه "منذ 4 أيام بدأت فرق الصيانة بالعمل على علاج مشكلة في الرمل العالي فتم تمديد 18 مترا من أصل 22 مترا وخلال العمل في آخر 4 أمتار شلقت الأرض وكشفت أساسات بعض المنازل ما اضطرنا أن نردم الحفرة حفاظا على ​السلامة العامة​. وهذا الإجراء أثار حفيظة بعض السكان الذين طالبوا بإنهاء الأعمال غير مكترثين لخطر إكمال الأعمال في ظل الواقع الخطر. وصباح اليوم باشرت البلدية باستكمال أعمال الصيانة الا ان البعض عرقل عملها محاولا الزامها بتعديل مجريات الصيانة"، مؤكدة أنها تسعى "بكل جدية لتأمين الآليات والتجهيزات اللازمة هذه الليلة للعمل ليلا وإنجاز المطلوب".